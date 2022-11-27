Как пишет Politeka.net, Владимир Дантес - известный украинский певец, который был женат на Наде Дорофеевой. Но пара после 10 лет отношений не смогла сберечь отношения и развелась после 24 февраля. В это же время развелись друзья звездной пары - Даша и Миша Кацурины. После этого Надя ушла к Мише, а Владимир начал отношения с Дашей.
А недавно новая подружка Дантеса приехала из Польши в Киев. Владимир решил показать, как проводит время с новой возлюбленной, поделившись кадрами в своем блоге.
Как можно увидеть, Дантес отправился к Даше в ресторан.
"Когда в ее ресторане, тогда тебе еду выносят последнему", - написал Дантес в сторис.
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"Даша, а скажи, есть какая-то закономерность в том, что тебе все принесли, а мне нет", - спросил Владимир, интересуясь у возлюбленной, почему он не получил блюда, хотя ей уже все приготовили.
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