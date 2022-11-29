Телеведуча і співачка-початківець Леся Нікітюк показала, як готує на кухні після включення світла.

Як пише Politeka.net , Леся Нікітюк - відома українська телеведуча і співачка-початківець. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Нікітюк і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Леся показала, як готує на кухні після включення світла.

"Коли ДТЕК дали світло", – написала Нікітюк.

Фанати, включаючи Володимира Ярославського, поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Я досі не знала, що у мене 6 рук, коли з'являється світло, вони швидко працюють", "Після таких видосів, ДТЕК повинен давати світло частіше", "У житті не думала, що можу бути настільки продуктивною. За дві години встигаю те, що раніше за два дні робила", "Час тоді прискорюється в 10 разів і ти не знаєш, за що братися, щоб більше встигнути. Дай Боже здоров'я всім енергетикам, які дарують нам таке щастя, як світло".

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