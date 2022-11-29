Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк - известная украинская телеведущая и начинающая певица. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Никитюк и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Леся показала, как готовит на кухне после включения света.

"Когда ДТЕК дали свет", - написала Никитюк.

Фанаты, включая Владимира Ярославский, поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Я до сих пор не знала, что у меня 6 рук, когда появляется свет, они быстро работают", "После таких видосов, ДТЭК должен давать свет чаще", "В жизни не думала, что могу быть настолько продуктивна. За два часа успеваю то, что раньше двух дней делала", "Время тогда ускоряется в 10 раз и ты не знаешь, за что браться, чтобы больше успеть. Дай Божье здоровье всем энергетикам, которые дарят нам такое счастье, как свет".

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