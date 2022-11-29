Ольга Мартиновська - відома українська шеф-кухар і суддя "Майстер Шеф". Не забуває зірка і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише рецептами, а й особистими кадрами.

А на цей раз Ольга поділилася фото зі своєю дочкою, яку взяла на руки. Зірка вирішила зворушливо написати про Україну.

"Нам майже все одно років, трохи за 30 років.

у мене від початку автоматично з'явилася картинка України в образі молодої дівчини/жінки. Наче це я.

Народилася, мамі здалося непросто зі мною, але дитя гарненьке, не синє, браве таке з'явилося! Росла собі потихеньку, вчилася... траплялося різне і всякого з'їла за цей час. Нарешті почала ставати на ноги. І ось у 30 відчула землю під ногами, відчула зріст, свої можливості, які здалися просто необмеженими, силу власну відчула, справжнє життя зрештою – таке гарне, таке бажане! І наче крила за плечима вже з'явилися. А ще народила славну дитину, то Господь благословив", - написала Ольга.

Фанати, включаючи Володимира Ярославського, поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Боже, скільки сил у цьому фото", "У саме серце, кожне слово... без сліз неможливо читати", "Устами дитини говорить істина... Віра все бачить і відчуває, така собі маленька доросла дитина...".

Нагадаємо, Ярославський з "Майстер Шеф" покрасувався перед Мартинівським топлесом.

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