Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская - известная украинская шеф-повар и судья "Мастер Шеф". Не забывает звезда и об Инстаграм, где делится с фанатами не только рецептами, но и личными кадрами.

А в этот раз Ольга поделилась фото со своей дочерью, которую взяла на руки. Звезда решила трогательно написать об Украине.

"Нам почти все равно лет, чуть за 30…

у меня с самого начала автоматически появилась картинка Украины в образе молодой девушки/женщины. Как будто это я.

Родилась, маме показалось непросто со мной, но дитя хорошенькое, не синее, бравое такое появилось! Расла себе потихоньку, училась… случалось разное и всякого «съела» за это время. Наконец стала становиться на ноги. И вот в 30 почувствовала землю под ногами, почувствовала рост, свои возможности, которые показались просто неограниченными, силу собственную ощутила, настоящую жизнь в конце концов – такая красивая, такая желанная! И как будто крылья за плечами уже появились. А еще родила славного ребенка, так Господь благословил", - написала Ольга.

Фанаты, включая Владимира Ярославского, поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Боже , сколько сил в этом фото", "В самое сердце, каждое слово... без слез невозможно читать", "Устами ребенка говорит истина... Вера все видит и чувствует, такая себе маленькая взрослая дитя...".

Напомним, Ярославский из "Мастер Шеф" покрасовался перед Мартыновской топлес

А еще Politeka сообщала, что Мартыновская из "Мастер Шеф" призналась Ярославскому

Также Politeka писала, что Мартыновская из "Мастер Шеф" засветила свою слабость



