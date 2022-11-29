Як пише Politeka.net , Соня Євдокименко - американська модель та онука легендарної співачки Софії Ротару. Дівчина переїхала до США кілька років тому, де навчається та будує кар'єру у шоу-бізнесі. 21-річна модель вже має нареченого-мільйонера, який потрапляв до списку Форбс. Не забуває Соня і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу зірка поділилася фото, де позувала у костюмі. Зірка сиділа на шкіряному дивані, вражаючи виглядом.

"Дні Лос-Анджелеса

Стильний відпочинок", - написала Соня у своєму блозі.

Фанати поставили безліч лайків, включаючи Софію Ротару та дружину Остапчука, а також маму Соні, та написали коментарі:

"Дивовижно красиво", "Ти прекрасна", "Вдягнена, причесана але не чіпляюча від слова абсолютно", "Прекрасний знімок", "Україна переможе. Ви найкращі. Якщо можеш - напиши мені в директ, я тебе люблю".

Нагадаємо, 21-річна внучка Софії Ротару у плюшевому вбранні здивувала видом на прогулянку

А ще Politeka повідомляла, що 21-річна онука Софії Ротару вразила виглядом у образі чорного лебедя.

Також Politeka писала, що онука Ротару в картатий міні блиснула ідеальними ногами на вулицях Манхеттена.



