Как пишет Politeka.net, Соня Евдокименко - американская модель и внучка легендарной певицы Софии Ротару. Девушка переехала в США несколько лет назад, где учится и строит карьеру в шоу-бизнесе. У 21-летней модели уже есть жених-миллионер, который попадал в список Форбс. Не забывает Соня и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз звезда поделилась фото, где позировала в костюме. Звезда сидела на кожаном диване, впечатляя видом.
"Дни Лос-Анджелеса
Стильный отдых", - написала Соня в своем блоге.
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
"Родители так надеялись, что он найдется живым": украинцев ошеломило убийство детского писателя
Масштабное ДТП произошло на Ровенщине, много погибших: кадры с места трагедии
"Мы требуем выведения войск из Украины": матери в россии начали бунтовать против войны
Жизнь новорожденного Сергея оборвала российская ракета: малыша провели в последний путь
Фанаты поставили множество лайков, включая Софию Ротару и жену Остапчука, а также маму Сони, и написали комментарии:
"Удивительно красиво", "Ты прекрасна", "Одетая, причесанная но не цепляющая от слова абсолютно", "Прекрасный снимок", "Украина победит. Вы лучшие. Если можешь - напиши мне в директ, я тебя люблю".
Напомним, 21-летняя внучка Софии Ротару в плюшевом наряде удивила видом на прогулке
А еще Politeka сообщала, что 21-летняя внучка Софии Ротару поразила видом в образе черного лебедя
Также Politeka писала, что внучка Ротару в клетчатом мини сверкнула идеальными ногами на улицах Манхеттена