Как пишет Politeka.net, Соня Евдокименко - американская модель и внучка легендарной певицы Софии Ротару. Девушка переехала в США несколько лет назад, где учится и строит карьеру в шоу-бизнесе. У 21-летней модели уже есть жених-миллионер, который попадал в список Форбс. Не забывает Соня и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз звезда поделилась фото, где позировала в костюме. Звезда сидела на кожаном диване, впечатляя видом.

"Дни Лос-Анджелеса

Стильный отдых", - написала Соня в своем блоге.

Фанаты поставили множество лайков, включая Софию Ротару и жену Остапчука, а также маму Сони, и написали комментарии:

"Удивительно красиво", "Ты прекрасна", "Одетая, причесанная но не цепляющая от слова абсолютно", "Прекрасный снимок", "Украина победит. Вы лучшие. Если можешь - напиши мне в директ, я тебя люблю".

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