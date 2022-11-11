Единственная внучка известной украинской артистки Софии Ротару Соня Евдокименко, которая учится и живет в Нью-Йорке, активно ведет свой блог в Instagram и часто радует аудиторию яркими публикациями. Так, в этот раз модель выложила кадры из стильной фотосессии на улицах Манхеттена.

Как видно, на новых кадрах Соня запечатлена прямо во время прогулки среди мегаполиса, превратив ее в настоящее дефиле. Перед камерой она появилась в модном образе – на ней короткое черное платье замысловатого фасона и такой же длины клетчатый пиджак. Этот наряд подчеркнул стройную фигуру и идеальные ножки модели в темных колготках. Ее волосы девушки распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж и уверенный вид.

В подписи к публикации Евдокименко написала: "Keep it moving". А поклонники тут же принялись комментирвоать новые фото красотки, засыпая ее комплиментами в комментариях: "Остановила движение", "Красотка", "Очень красивая", "Ради этого стоит жить", "Классно выглядишь", "Где ты взяла этот топ? Черный топ под бюстгальтером", "Красавица", "Ты прекрасна".

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