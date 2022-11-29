Як пише Politeka.net , Лілія Ребрик – відома українська актриса та телеведуча. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Ребрик і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А цього разу Лілія Ребрик показала стильний образ у напівтемряві.
"Нам навмисне гасять світло, але ми несемо його самі.
Нас не занурити у темряву! Ми не боїмося темряви.
"Вдалося вийти на ідеолога": в Україні готували держпереворот, нові подробиці
"Боже, яка красуня": Саніна з The Hardkiss з довгим волоссям збентежила виглядом, фото
Світло вмикатимуть лише двічі на день: кого це стосується і коли ситуація покращиться
У Тараса Цимбалюка після розлучення спалахнув новий роман: в ЗМІ розкрили ім'я обраниці
"На тлі втрат": окупанти готуються перекинути підрозділи з Білорусі та продовжують наступ
Ми зігріваємо своїм світлом та теплом – інших.
Стоїмо та вистоємо", - написала Ребрик у своєму блозі.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Магічна", "Вау", "Неймовірно чарівна. Дуже сумую за тобою і нашими зустрічами", "Вже занурили. 2 години світло на добу", "Швидше б наша Перемога", "Неймовірно красива. Модна відповідь красуня", "Я не боюся, коли є такий попит", "Неймовірно чарівна. Дуже сумую за тобою і нашими зустрічами", "Неймовірно красива! У темряві видно світлих людей!", "Принцеса чарівна все правильно написала спасибі слава Ісусу Христу".
Нагадаємо, Ребрик розповіла, як колишні колеги з Росії намагалися їй насолити після 24 лютого.
Також Politeka повідомляла, що Ребрик поділилася своїм ставленням до виїзду за кордон під час війни
А ще Politeka писала, що Лілія Ребрик звернулася до українців, нагадавши про низку трагедій.