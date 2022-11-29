Як пише Politeka.net , Лілія Ребрик – відома українська актриса та телеведуча. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Ребрик і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Лілія Ребрик показала стильний образ у напівтемряві.

"Нам навмисне гасять світло, але ми несемо його самі.

Нас не занурити у темряву! Ми не боїмося темряви.

Ми зігріваємо своїм світлом та теплом – інших.

Стоїмо та вистоємо", - написала Ребрик у своєму блозі.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Магічна", "Вау", "Неймовірно чарівна. Дуже сумую за тобою і нашими зустрічами", "Вже занурили. 2 години світло на добу", "Швидше б наша Перемога", "Неймовірно красива. Модна відповідь красуня", "Я не боюся, коли є такий попит", "Неймовірно чарівна. Дуже сумую за тобою і нашими зустрічами", "Неймовірно красива! У темряві видно світлих людей!", "Принцеса чарівна все правильно написала спасибі слава Ісусу Христу".

Нагадаємо, Ребрик розповіла, як колишні колеги з Росії намагалися їй насолити після 24 лютого.

Також Politeka повідомляла, що Ребрик поділилася своїм ставленням до виїзду за кордон під час війни

А ще Politeka писала, що Лілія Ребрик звернулася до українців, нагадавши про низку трагедій.



