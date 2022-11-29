Как пишет Politeka.net, Лилия Ребрик - известная украинская актриса и телеведущая. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Ребрик и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Лилия Ребрик показала стильный образ в полумраке.

"Нам умышленно гасят свет, но мы несем его сами.

Нас не погрузить в темноту! Мы не боимся тьмы.

Мы согреваем своим светом и теплом – других.

Стоим и выстоим", - написала Ребрик в своем блоге.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Магическая", "Вау", "Невероятно очаровательная. Очень скучаю по тебе и нашим встречам", "Уже занурили. 2 часа свет в сутки", "Скорее бы наша Победа", "Невероятно красивая. Модный ответ красавица", "Я не боюсь, когда есть такой спрос", "Невероятно очаровательная. Очень скучаю по тебе и нашим встречам", "Невероятно красивая! В темноте видны светлых людей!", "Принцесса волшебная все верно написала спасибо слава Иисусу Христу".

Напомним, Ребрик рассказала, как бывшие коллеги из рф пытались ей насолить после 24 февраля

Также Politeka сообщала, что Ребрик поделилась своим отношением к выезду за границу во время войны

А еще Politeka писала, что Лилия Ребрик обратилась к украинцам, напомнив о ряде трагедий



