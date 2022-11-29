Актриса Ольга Сумська показала, яка валюта буде в українців, поділившись новою публікацією у своєму блозі.

Ольга Сумська - відома українська актриса, яка має звання Народної та Заслуженої артистки України . Не забуває Ольга і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Сумська розповіла про нові гроші.

"Ведучий телеграм канал пише вранці:

«Нова» валюта для українців: Нацбанк презентував проект концепції е-гривні

Е-гривня повинна виконувати всі функції грошей та стати доповненням до готівкової та безготівкової форми гривні.

Як вам думка?

А до цього ми теж маємо бути готовими…

Що таке CBDC і чи корисно запроваджувати цифрову валюту в Україні під час війни", - написала Ольга у своєму блозі.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"От і все", "Купони я вже бачила, тепер це... Народ ще від обстрілів не прийшов до тями а тут знову новини. А пенсіонери як?, у більшості телефони, ще по кнопках", "А як воно буде без електрики?", "Люди, коли ми прокинемося і зрозуміємо, що нас заганяють у цифровий концтабір?".

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