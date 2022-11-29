Ольга Сумська - відома українська актриса, яка має звання Народної та Заслуженої артистки України . Не забуває Ольга і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А цього разу Сумська розповіла про нові гроші.
"Ведучий телеграм канал пише вранці:
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Е-гривня повинна виконувати всі функції грошей та стати доповненням до готівкової та безготівкової форми гривні.
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А до цього ми теж маємо бути готовими…
Що таке CBDC і чи корисно запроваджувати цифрову валюту в Україні під час війни", - написала Ольга у своєму блозі.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"От і все", "Купони я вже бачила, тепер це... Народ ще від обстрілів не прийшов до тями а тут знову новини. А пенсіонери як?, у більшості телефони, ще по кнопках", "А як воно буде без електрики?", "Люди, коли ми прокинемося і зрозуміємо, що нас заганяють у цифровий концтабір?".
Нагадаємо, Сумська показала, як готує вечерю без світла та води, та звернулася до українців
А ще Politeka повідомляла, що Ольга Сумська розповіла про свою проблему та звернулася до українців за допомогою
Також Politeka писала, що Сумська несподівано заявила, за яких умов Україна має майбутнє