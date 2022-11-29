Актриса Ольга Сумская показала, какая валюта будет в украинцев, поделившись новой публикацией в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Ольга Сумская - известная украинская актриса, имеющая звание Народной и Заслуженной артистки Украины. Не забывает Ольга и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Сумская рассказала о новых деньгах.

"Ведущий телеграмм канал пишет утром:

«Новая» валюта для украинцев: Нацбанк презентовал проект концепции е-гривны

Е-гривна должна выполнять все функции денег и стать дополнением к наличной и безналичной форме гривны.

Как вам мысль?

А к этому мы тоже должны быть готовы…

Что такое CBDC и полезно ли вводить цифровую валюту в Украине во время войны", - написала Ольга в своем блоге.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Вот и все", "Купоны я уже видела, теперь это... Народ еще от обстрелов не пришел в себя а тут опять новости. А пенсионеры как?, у большинства телефоны, еще по кнопкам", "А как оно будет без электричества?", "Люди, когда мы проснемся и поймем, что нас загоняют в цифровой концлагерь?".

Напомним, Сумская показала, как готовит ужин без света и воды, и обратилась к украинцам

А еще Politeka сообщала, что Ольга Сумская рассказала о своей проблеме и обратилась к украинцам за помощью

Также Politeka писала, что Сумская неожиданно заявила, при каких условиях у Украины есть будущее



