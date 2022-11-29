Как пишет Politeka.net, Ольга Сумская - известная украинская актриса, имеющая звание Народной и Заслуженной артистки Украины. Не забывает Ольга и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз Сумская рассказала о новых деньгах.
"Ведущий телеграмм канал пишет утром:
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Е-гривна должна выполнять все функции денег и стать дополнением к наличной и безналичной форме гривны.
Как вам мысль?
А к этому мы тоже должны быть готовы…
Что такое CBDC и полезно ли вводить цифровую валюту в Украине во время войны", - написала Ольга в своем блоге.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Вот и все", "Купоны я уже видела, теперь это... Народ еще от обстрелов не пришел в себя а тут опять новости. А пенсионеры как?, у большинства телефоны, еще по кнопкам", "А как оно будет без электричества?", "Люди, когда мы проснемся и поймем, что нас загоняют в цифровой концлагерь?".
Напомним, Сумская показала, как готовит ужин без света и воды, и обратилась к украинцам
А еще Politeka сообщала, что Ольга Сумская рассказала о своей проблеме и обратилась к украинцам за помощью
Также Politeka писала, что Сумская неожиданно заявила, при каких условиях у Украины есть будущее