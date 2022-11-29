Популярна артистка Надя Дорофєєва показала, як тепер тренується із командою у холоди.

Популярна співачка Надя Дорофєєва вже не перший рік займається створенням сольних композицій. Артистка всіляко просуває та рекламує нові кліпи, а також перейшла українською мовою.

Не забуває Надія при цьому про стильну підтримку для виступів – вона багато тренується зі своєю командою та ділиться частиною тренувань в Інстаграмі, привертаючи увагу до кадрів. Не обходиться без кумедних ситуацій та незручних моментів.

Цього разу випадковий кадр під час обговорень номера насмішив і саму артистку, яка займалася із гуртом у холодній залі:

«Люблю тренування на холоді. Кайфую» - із сарказмом написала Дорофєєва.

Зараз у Дорофєєвої багато концертів, у її нового коханого теж багато справ, але вільний час вони проводять разом.

«Щойно ми маємо вільний час, ми завжди проводимо його разом. Ми обоє обожнюємо Київ і гулятимемо вулицею Рейтарською. Нещодавно особливим для нас містом став Львів та місцева "Я Галерея" Павла Гудімова», – розповіла Дорофєєва в інтерв'ю ТСН.ua.

Нагадаємо, українки заступилися за Дантеса після його розлучення з Дорофєєвою.

Також повідомлялося, що у Тараса Цимбалюка новий роман після розлучення.

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