Переможниця "Холостяка" Даша Ульянова показала, як виглядала, коли важила 62 кг, поділившись фото у купальнику.

Як пише Politeka.net , Даша Ульянова - відома українська гімнастка, яка вирішила спробувати свої сили на шоу "Холостяк" із Максом Михайлюком. Зірці вдалося перемогти на проекті, але збудувати відносини парі після зйомок не вдалося. Натомість Ульянова стала досить успішною блогеркою, за якою стежать сотні тисяч українців. Не забуває Даша і про Інстаграм, де хвалиться своїми спортивними успіхами, а також особистими кадрами.

А цього разу Даша показала, як виглядала, коли мала 62 кг. Зірка позувала на березі моря, вражаючи виглядом у купальнику.

"Тут 62 кг кохання", - написала Даша під новим сторісом.

"Найкраща відпустка в житті. Сумую", - написала на другому сторіс Ульянова, де лежала біля води.

"Сніданок. Боже. Ось це я сиджу без світла і дивлюся архіви. Якщо мені пощастить повторити такий сніданок - я цінуватиму його ще більше", - написала зірка.

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