Победительница "Холостяка" Даша Ульянова показала, как выглядела, когда весила 62 кг, поделившись фото в купальнике.

Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова - известная украинская гимнастка, которая решила попробовать свои силы на шоу "Холостяк" с Максом Михайлюком. Звезде удалось победить на проекте, но построить отношения паре после съемок не удалось. Зато Ульянова стала довольно успешной блогеркой, за которой следят сотни тысяч украинцев. Не забывает Даша и об Инстаграм, где хвастается своими спортивными успехами, а также личными кадрами.

А в этот раз Даша показала, как выглядела, когда у нее было 62 кг. Звезда позировала на берегу моря, впечатляя видом в купальнике.

"Тут 62 кг любви", - написала Даша под новым сторис.

"Лучший отпуск в жизни. Скучаю", - написала на втором сторис Ульянова, где лежала возле воды.

"Завтрак. Боже. Вот это я сижу без света и смотрю архивы. Если мне повезет повторить такой завтрак - я буду ценить его еще больше", - написала звезда.

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