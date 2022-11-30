Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова - известная украинская гимнастка, которая решила попробовать свои силы на шоу "Холостяк" с Максом Михайлюком. Звезде удалось победить на проекте, но построить отношения паре после съемок не удалось. Зато Ульянова стала довольно успешной блогеркой, за которой следят сотни тысяч украинцев. Не забывает Даша и об Инстаграм, где хвастается своими спортивными успехами, а также личными кадрами.
А в этот раз Даша показала, как выглядела, когда у нее было 62 кг. Звезда позировала на берегу моря, впечатляя видом в купальнике.
"Тут 62 кг любви", - написала Даша под новым сторис.
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"Лучший отпуск в жизни. Скучаю", - написала на втором сторис Ульянова, где лежала возле воды.
"Завтрак. Боже. Вот это я сижу без света и смотрю архивы. Если мне повезет повторить такой завтрак - я буду ценить его еще больше", - написала звезда.
Напомним, победительница "Холостяка" Ульянова попала в неприятности, появились кадры
Также Politeka сообщала, что Ульянова из "Холостяка" в короткой юбке устроила фотосессию с роскошным авто
А еще Politeka писала, что победительница "Холостяка" Ульянова рассказала украинкам, как держать себя в форме