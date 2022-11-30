Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук - відомий український телеведучий, який став зіркою шоу "Маска". Зірка 2020 року розлучився з Оленою Войченко, після чого одружився з нотаріусом Христиною, з якою був разом до поточного року. А нещодавно стало відомо, що Остапчук має дружину конфлікт, який почався з поїздки Володимира до дітей до Канади в серпні. Після цього з'явилася новина про розлучення пари та Володимир із Крістіною перестали стежити один за одним в Інстаграм.
А цього разу Остапчук показав, який у нього раціон харчування, поділившись новими сторісами.
"Я ж казав, що ПП з ранку - це казки для приїжджих", - написав Володимир.
Після цього Остапчук згадав про лохину, яка його тригерит через ціну.
"Вдалося вийти на ідеолога": в Україні готували держпереворот, нові подробиці
"Вперше таке бачу": жителів російського Челябінська налякала потужна "бавовна", кадри
"Бої цілодобово": ЗСУ продовжують наступати, названо напрямок
Прийшов пішки: похмурого Лукашенка зняли біля труни близького соратника, якого могли отруїти
"Батьки так сподівалися, що він знайдеться живим": українців приголомшило вбивство дитячого письменника
"Я перепрошую, а лохина - це нова криптовалюта, або чому вона позавчора була 599 грн?", - написав Володимир.
Нагадаємо, дружина Остапчука після новини про розлучення жорстко відповіла хейтерці, яка зачепила живе
Також Politeka повідомляла, що дружина Остапчука після новини про розлучення розповіла про новий етап життя .
А ще Politeka писала, що дружина Остапчука після новини про розлучення несподівано заговорила про стосунки на відстані