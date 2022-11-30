Телеведучий Володимир Остапчук після новини про розлучення показав, як харчується, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук - відомий український телеведучий, який став зіркою шоу "Маска". Зірка 2020 року розлучився з Оленою Войченко, після чого одружився з нотаріусом Христиною, з якою був разом до поточного року. А нещодавно стало відомо, що Остапчук має дружину конфлікт, який почався з поїздки Володимира до дітей до Канади в серпні. Після цього з'явилася новина про розлучення пари та Володимир із Крістіною перестали стежити один за одним в Інстаграм.

А цього разу Остапчук показав, який у нього раціон харчування, поділившись новими сторісами.

"Я ж казав, що ПП з ранку - це казки для приїжджих", - написав Володимир.

Після цього Остапчук згадав про лохину, яка його тригерит через ціну.

"Я перепрошую, а лохина - це нова криптовалюта, або чому вона позавчора була 599 грн?", - написав Володимир.

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