Телеведущий Владимир Остапчук после новости о разводе показал, как питается, поделившись кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий, который стал звездой шоу "Маска". Звезда в 2020 году развелся с Еленой Войченко, после чего женился на нотариусе Кристине, с которой был вместе до текущего года. А недавно стало известно, что у Остапчука с женой конфликт, который начался с поездки Владимира к детям в Канаду в августе. После этого появилась новость о разводе пары и Владимир с Кристиной перестали следить друг за другом в Инстаграм.

А в этот раз Остапчук показал, какой у него рацион питания, поделившись новыми сторис.

"Я ж говорил, что ПП с утра - то сказки для приезжих", - написал Владимир.

После этого Остапчук вспомнил о голубике, которая его триггерит из-за цены.

"Я извиняюсь, а голубика - это новая криптовалюта, или почему она позавчера была 599 грн?", - написал Владимир.

Напомним, жена Остапчука после новости о разводе жестко ответила хейтерке, которая задела за живое

Также Politeka сообщала, что жена Остапчука после новости о разводе рассказала о новом этапе жизни

А еще Politeka писала, что жена Остапчука после новости о разводе неожиданно заговорила об отношениях на расстоянии



