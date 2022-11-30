Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий, который стал звездой шоу "Маска". Звезда в 2020 году развелся с Еленой Войченко, после чего женился на нотариусе Кристине, с которой был вместе до текущего года. А недавно стало известно, что у Остапчука с женой конфликт, который начался с поездки Владимира к детям в Канаду в августе. После этого появилась новость о разводе пары и Владимир с Кристиной перестали следить друг за другом в Инстаграм.
А в этот раз Остапчук показал, какой у него рацион питания, поделившись новыми сторис.
"Я ж говорил, что ПП с утра - то сказки для приезжих", - написал Владимир.
После этого Остапчук вспомнил о голубике, которая его триггерит из-за цены.
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"Я извиняюсь, а голубика - это новая криптовалюта, или почему она позавчера была 599 грн?", - написал Владимир.
Напомним, жена Остапчука после новости о разводе жестко ответила хейтерке, которая задела за живое
Также Politeka сообщала, что жена Остапчука после новости о разводе рассказала о новом этапе жизни
А еще Politeka писала, что жена Остапчука после новости о разводе неожиданно заговорила об отношениях на расстоянии