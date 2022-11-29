Як повідомляє Politeka.net, у Грузії відбулося танцювальне шоу, в якому співачка Оля Полякова бере участь разом із партнером Максом Єжовим. Цього разу зірка стала брюнеткою та виконала національний грузинський танець. Відео з виступом пари з'явилося на сторінці артистки в Інстаграм.



Темою нового епізоду стали грузинські народні танці. Спеціально в ефір Оля Полякова кардинально змінила імідж, ставши брюнеткою, та вразила суддів майстерністю виконанням народного танцю картулі.

Сама співачка зазначає, що номер готували дуже сумлінно цілий тиждень. Над підготовкою працювали разом із відомим національним балетом Грузії Сухішвілі, щоб з великою повагою та відданістю відтворити одних із найскладніших народних танців.

Після виступу Оля Полякова розповіла, що старанно тренувалася, щоб своїм танцем подякувати народу Грузії за підтримку, яку він надає українцям. Судді відзначили старання зірки та поставили парі найвищу оцінку – 24 бали.

Користувачам мережі теж сподобався танець, про що вони поспішили написати в коментарях: "Оля, прийміть мою повагу, як від грузинки. Ви розумниця!", "Танець, що зачаровує", "Вау, цей танець стає все крутішим і крутішим", "Я була в шоці від того, як Оля тримала руки, як вона правильно робила 1,2,3, як вона намагалася передати характер! Розумниця! Браво!".

Нагадаємо, що Оля Полякова з Грузії обнадіяла українців.

Як повідомляла Politeka, Полякова в Грузії зробила несподіване відкриття та згадала Сердючку.

Також Politeka писала, що Полякова влаштувала гарячі танці зі своїм партнером, опинившись нагору ногами.