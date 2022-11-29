Как сообщает Politeka.net, в Грузии состоялось танцевальное шоу, в котором певица Оля Полякова принимает участие вместе с партнером Максом Ежовым. В этот раз звезда стала брюнеткой и исполнила национальный грузинский танец. Видео с выступлением пары появилось на странице артистки в Инстаграм.



Темой нового эпизода стали грузинские народные пляски. Специально в эфир Оля Полякова кардинально изменила имидж, став брюнеткой, и поразила судей мастерством исполнением народного танца картули.

Сама певица отмечает, что номер готовили очень добросовестно всю неделю. Над подготовкой работали вместе с известным национальным балетом Грузии Сухишвили, чтобы с большим уважением и преданностью воспроизвести одних из самых сложных народных танцев.

После выступления Оля Полякова рассказала, что усердно тренировалась, чтобы своим танцем поблагодарить народ Грузии за поддержку, которую он оказывает украинцам. Судьи отметили старания звезды и поставили паре самую высокую оценку — 24 балла.

Пользователям сети тоже понравился танец, о чем они поспешили написать в комментариях: "Оля, примите мое уважение, как от грузинки. Вы умница!", "Завораживающий танец", "Вау, этот танец становится все круче и круче", "Я была в шоке от того, как Оля держала руки, как она правильно делала 1,2,3, как она старалась передать характер! Умница! Браво!".

Напомним, что Оля Полякова из Грузии обнадежила украинцев.

Как сообщала Politeka, Полякова в Грузии сделала неожиданное открытие и вспомнила Сердючку.

Также Politeka писала, что Полякова устроила горячие танцы со своим партнером, оказавшись вверх ногами.