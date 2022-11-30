Співачка Міша Романа, подруга Макс Барських, показала, як повернулася назад до України, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Міша Романова - відома українська співачка, яка була солісткою гурту "ВІА Гра". Зірка дружить також із Максом Барським, з яким навіть записувала спільну пісню. Ходять чутки, що у пари не просто дружба, а роман і дитина Романової саме від Макса, адже ім'я батька невідоме. Романова, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами.

А після початку повномасштабного вторгнення Романова поїхала до Німеччини з дитиною. Не забуває зірка і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Мишко показала, як повернулася назад до України.

Через деякий час зірка показала букети квітів, оголосивши, що вона вдома.

"Я вдома", - лаконічно написала зірка та поставила мітку, що вона у Києві.

Після цього зірка поділилася фото, де позувала вже сама.

Нагадаємо, Макс Барських записав відеозвернення до українців і поділився радісною новиною

А ще Politeka повідомляла, що подружка Барських Романова показала сина, що підріс, народження якого приховувала від усіх

Також Politeka писала , що подружка Макса Барських Романова влаштувала експеримент із зовнішністю, здивувавши результатом



