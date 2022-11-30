Як пише Politeka.net , Міша Романова - відома українська співачка, яка була солісткою гурту "ВІА Гра". Зірка дружить також із Максом Барським, з яким навіть записувала спільну пісню. Ходять чутки, що у пари не просто дружба, а роман і дитина Романової саме від Макса, адже ім'я батька невідоме. Романова, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами.
А після початку повномасштабного вторгнення Романова поїхала до Німеччини з дитиною. Не забуває зірка і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А цього разу Мишко показала, як повернулася назад до України.
Через деякий час зірка показала букети квітів, оголосивши, що вона вдома.
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"Я вдома", - лаконічно написала зірка та поставила мітку, що вона у Києві.
Після цього зірка поділилася фото, де позувала вже сама.
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