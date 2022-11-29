Як пише Politeka.net, Володимир Ярославський – відомий український шеф-кухар та суддя Майстер Шеф. Зірка вирішила розповіти, як приготувати нагетси, які нещодавно тестував Ектор Хіменес-Браво з Мака. Але якщо ресторанна страва не дуже підійшла до Ектора, то це має всі шанси. Володимир опублікував свій рецепт в Інстаграмі.
"Нагетси з мінтаю
Як вдома приготувати щось із стріт фуда, але точно корисне і з тих інгредієнтів, які ви знаєте?
Звичайно, всі ми любимо вуличну їжу, а я пропоную робити її вдома!
"Вдалося вийти на ідеолога": в Україні готували держпереворот, нові подробиці
"На тлі втрат": окупанти готуються перекинути підрозділи з Білорусі та продовжують наступ
"Залетів із сусідньої країни": таємничий літак скинув бомби на базу "вагнерівців"
"Телефонувала, плакала": зірка Кріпосної Денисенко просила чоловіка не йти до ЗСУ
"Ми вимагаємо виведення військ з України": матері в росії почали бунтувати проти війни
Обіцяю ділитися з вами секретами приготування моїх ставків. Головний секрет – якісний продукт! Мінтай – це біла, дика риба, яку легко готувати, а ось корисного у ній дуже багато: незамінні амінокислоти, вітаміни, омега-3 та мікроелементи”, - написав Ярославський.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Спробую приготувати такі смаколики. А вуса як у справжнього козака", "Скажіть будь ласка, а якщо запекти, вийде? , Тепер тільки вуса, а потім готування.
Нагадаємо, Ярославський з "Майстер Шеф" дав рецепт простої страви, від якої буде у захваті вся родина
Також Politeka писала, що Ярославський із "Майстер Шеф" покрасувався перед Мартинівським топлесом.
А ще Politeka повідомляла, що Ярославський із "Майстер Шеф" поділився рецептом, як смачно приготувати рибу.