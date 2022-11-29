Шеф-кухар Володимир Ярославський, суддя "Майстер Шеф", показав, як приготувати нагетси, які б сподобалися Ектору Хіменес-Браво.

Як пише Politeka.net, Володимир Ярославський – відомий український шеф-кухар та суддя Майстер Шеф. Зірка вирішила розповіти, як приготувати нагетси, які нещодавно тестував Ектор Хіменес-Браво з Мака. Але якщо ресторанна страва не дуже підійшла до Ектора, то це має всі шанси. Володимир опублікував свій рецепт в Інстаграмі.

"Нагетси з мінтаю

Як вдома приготувати щось із стріт фуда, але точно корисне і з тих інгредієнтів, які ви знаєте?

Звичайно, всі ми любимо вуличну їжу, а я пропоную робити її вдома!



Обіцяю ділитися з вами секретами приготування моїх ставків. Головний секрет – якісний продукт! Мінтай – це біла, дика риба, яку легко готувати, а ось корисного у ній дуже багато: незамінні амінокислоти, вітаміни, омега-3 та мікроелементи”, - написав Ярославський.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Спробую приготувати такі смаколики. А вуса як у справжнього козака", "Скажіть будь ласка, а якщо запекти, вийде? , Тепер тільки вуса, а потім готування.

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