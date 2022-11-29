Как пишет Politeka.net, Владимир Ярославский - известный украинский шеф-повар и судья Мастер Шеф. Звезда решил рассказал, как приготовить наггетсы, которые недавно тестил Эктор Хименес-Браво из Мака. Но если ресторанное блюдо не очень подошло Эктору, то это имеет все шансы. Владимир опубликовал свой рецепт в Инстаграм.
"Наггетсы из минтая
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Конечно, все мы любим уличную еду, а я предлагаю делать ее дома!
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Обещаю делиться с вами секретами приготовления моих прудов. Главный секрет – качественный продукт! Минтай – это белая, дикая рыба, которую легко готовить, а вот полезного в ней очень много: незаменимые аминокислоты, витамины, омега-3 и микроэлементы", - написал Ярославский.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Попробую приготовить такие вкусности. А усы как у настоящего козака", "Скажите пожалуйста, а если запечь, получится? Потому что поджелудочная не поймает жареного", "Никого не слушайте, вы ни на кого не похоже, Вы это Вы но с усами, теперь только усы а потом готовка".
Напомним, Ярославский из "Мастер Шеф" дал рецепт простого блюда, от которого будет в восторге вся семья
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