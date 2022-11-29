Як пише Politeka.net , Володимир Дантес – відомий український співак та стендапер. Зірка був одружений з Надою Дорофєєвою і пара дружила з сімейством рестораторів Кацуріних. Але нещодавно стало відомо, що обидві пари розлучилися і Надя почала стосунки з Мишком Кацуріним, а Володимир із Дашею Кацуріною. Дантес досить незвичайно висміював цю ситуацію у стендапах. Також зірка зазначив, що наразі не спілкується з Михайлом.
Не забуває Дантес і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А цього разу Володимир показав себе, вразивши виглядом. Зірка зібрав волосся у хвіст, що досить несхоже на співака.
"Все в укриття", - написав Дантес на новому сторісі.
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"Ну що, не нехтуйте тривогою, все в укриття. Я теж пішов, давайте", - написав Дантес.
"Блін, тільки зайшов і відбій. Супер, виходимо", - сказав Володимир на другому сторіс.
Нагадаємо, Кацуріна повернулася з Польщі та похвалилася романтичним побаченням з Дантесом.
А ще Politeka повідомляла, що екс-чоловік Дорофєєвої Дантес показав, як його обслуговують у ресторані нової коханої.
Також Politeka писала, що діти нового бойфренда Дорофєєвої відпустили маму до Києва під відповідальність Дантеса, зірка відреагувала