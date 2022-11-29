Как пишет Politeka.net, Владимир Дантес - известный украинский певец и стендапер. Звезда был женат на Наде Дорофеевой и пара дружила с семейством рестораторов Кацуриных. Но недавно стало известно, что обе пары развелись и Надя начала отношения с Мишей Кацуриным, а Владимир с Дашей Кацуриной. Дантес довольно необычно высмеивал эту ситуацию в стендапах. Также звезда отметил, что теперь не общается с Михаилом.
Не забывает Дантес и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз Владимир показал себя, впечатлив видом. Звезда собрал волосы в хвост, что довольно непохоже на певца.
"Все в укрытия", - написал Дантес на новом сторис.
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"Ну, что, не пренебрегайте тревогой, все в укрытия. Я тоже пошел, давайте", - написал Дантес.
"Блин, только зашел и отбой. Супер, выходим", - сказал Владимир на втором сторис.
Напомним, Кацурина вернулась из Польши и похвасталась романтическим свиданием с Дантесом
А еще Politeka сообщала, что экс-муж Дорофеевой Дантес показал, как его обслуживают в ресторане новой возлюбленной
Также Politeka писала, что дети нового бойфренда Дорофеевой отпустили маму в Киев под ответственность Дантеса, звезда отреагировал