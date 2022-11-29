Співачка Аліна Гросу, яка боролася з тяжкою хворобою, показала, що з'явилася в компанії іменитого співака.

Як пише Politeka.net , Аліна Гросу – відома українська співачка. Зірка нещодавно розповіла, що дуже сильно хворіла. При цьому Аліна вирішила не уточнювати, яка хвороба її турбує, а тільки розповіла про відчуття.

"Друзі, вибачаюсь, що випало з соц. життя.. але у мене в житті якийсь треш дуже довгий час був недавно, а точніше позавчора мені проводили операцію 3 з половиною години. Я не дуже хочу уточнювати що там таке, але скажу.. знали б ви як я цього всього боюся, почуваюся зараз більш менш стабільно. Сподіваюся, що якнайшвидше повернуся до вас і до нормального життя", - написала Гросу.

А тепер зірка поділилася новими сторисами в Інстаграмі, де з'явилася в компанії Михайла Поплавського. Аліна була у розкішній сукні з ефектною зачіскою.

"Люблю та поважаю", - написала зірка.

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