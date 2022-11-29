Как пишет Politeka.net, Алина Гросу - известная украинская певица. Звезда недавно рассказала, что очень сильно болела. При этом Алина решила не уточнять, какая именно болезнь ее беспокоит, а только рассказала об ощущениях.
"Друзья, извиняюсь, что выпала из соц. жизнь.. но у меня в жизни какой-то трэш уж очень долгое время был недавно, а точнее позавчера мне проводили операцию 3 с половиной часа. Я не очень хочу уточнять что там такое, но скажу.. знали бы вы как я этого всего боюсь, чувствую себя сейчас более или менее стабильно. Надеюсь, что как можно скорее вернусь к вам и к нормальной жизни", - написала Гросу.
А теперь звезда поделилась новыми сторисами в Инстаграм, где появилась в компании Михаила Поплавского. Алина была в роскошном платье с эффектной прической.
"Люблю и уважаю", - написала звезда.
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Напомним, Алина Гросу неожиданно напомнила украинцам о себе и показала видео
А еще Politeka сообщала, что Гросу с обручальным кольцом показала, как выглядела до операции
Также Politeka писала, что Алина Гросу после романа с российским актером неожиданно засветила обручальное кольцо