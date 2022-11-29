Міла Куніс у недавньому інтерв'ю показала, що не розуміє різниці між росіянами та українцями.

Як повідомляє Politeka.net, голлівудська актриса українського походження Міла Куніс опинилася в центрі скандалу після того, як назвала борщ "російським супом" та переплутала українців із росіянами. Відомий кулінарний експерт та переможець "Майстер Шеф" Євген Клопотенко іронічно відреагував на її заяву у своєму Твіттері.

Шеф-кухар розмістив відео, на якому Саша Ґрей продемонструвала, як варити український борщ. На відміну від Міли Куніс , яка в недавньому інтерв'ю показала, що не розуміє різниці між росіянами та українцями.



"Мені завжди Саша Грей подобалася більше за Мілу Куніс", - написав під відео Євген Клопотенко .

Варто зазначити, що коли актриса зрозуміла, що помилилася, вона намагалася виправитися, але заявила, що зараз не знає, як називати себе – українкою чи росіянкою.

"Руська їжа - це завжди багато страв. Можна почати з пельменів або вареників. Можна говорити про борщ - російський суп з буряком. Але якщо ви не любите буряки, не їжте їх. Росіяни люблять копчену рибу, смажену рибу або просто рибу. Росіяни, ой українці... Ми живемо за часів, коли я більше не знаю, як себе називати", - заявила Міла Куніс.

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