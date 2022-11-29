Мила Кунис в недавнем интервью показала, что не понимает разницу между россиянами и украинцами.

Как сообщает Politeka.net, голливудская актриса украинского происхождения Мила Кунис оказалась в центре скандала после того, как назвала борщ "русским супом" и перепутала украинцев с россиянами. Известный кулинарный эксперт и победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко иронически отреагировал на ее заявление в своем Твиттер.

Шеф-повар разместил видео, на котором Саша Грей продемонстрировала, как варить украинский борщ. В отличие от Милы Кунис, которая в недавнем интервью показала, что не понимает разницу между россиянами и украинцами.



"Мне всегда Саша Грей нравилась больше Милы Кунис", - написал под видео Евгений Клопотенко.

Стоит отметить, что когда актриса поняла, что ошиблась, она пыталась исправиться, но заявила, что сейчас не знает, как себя называть – украинкой или россиянкой.

"Русская еда – это всегда много блюд. Можно начать с пельменей или вареников. Можно говорить о борще – русском супе со свеклой. Но если вы не любите свеклу, не ешьте ее. Россияне любят копченую рыбу, жареную рыбу или просто рыбу. Россияне, ой украинцы... Мы живем во времена, когда я больше не знаю, как себя называть", - заявила Мила Кунис.

Напомним, "Мастер Шеф" Клопотенко дал рецепт вкуснейших куриных ножек в панировке.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Клопотенко эмоционально обратился к украинцам, напомнив о трагедии.

Также Politeka писала, "Мастер Шеф" Клопотенко показал, как приготовить шедевр из обычной овсянки.