Як пише Politeka.net , Олексій Потапенко (Потап) - відомий український продюсер, який прославився завдяки дуету "Потап та Настя". А кілька років тому артист одружився з Настю Каменських, після чого почав будувати сольну кар'єру під псевдонімом ПТП. Зірка ще до 24 лютого виїхав із України і довгий час не приїжджав назад. Але нещодавно Олексій знайшов у собі сили, щоби приїхати назад на Батьківщину. Не забуває Потап і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Олексій зробив фотографію під час прогулянки. Зірка зробив selfie позують на тлі стіни.

"Мама-Зима. Каменських мала вона, на нас свої плани…", - написав Олексій під фото.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Дорогий мій друг, красень", "Під цю пісню можна витанцьовувати свій біль. Наш, український біль. Дякую, Настя!", "Дуже сподіваюся що про розлучення з Настею просто чутки", "Ви розійшлися?".

Нагадаємо, Потап показав українцям кадри, які найбільше зачепили його після атаки по Києву.

А ще Politeka повідомляла, що екс-дружина Потапа влаштувала ефектне тренування, мотивувавши українців.

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