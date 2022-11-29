Как пишет Politeka.net, Алексей Потапенко (Потап) - известный украинский продюсер, который прославился благодаря дуэту "Потап и Настя". А несколько лет назад артист женился на Насте Каменских, после чего начал строить сольную карьеру под псевдонимом ПТП. Звезда еще до 24 февраля уехал из Украины и долгое время не приезжал обратно. Но недавно Алексей нашел в себе силы, чтобы приехать обратно на Родину. Не забывает Потап и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Алексей сделал фотографию во время прогулки. Звезда сделал селфи, позируя на фоне стены.

"Мама-Зима. Каменских имела она, на нас свои планы….", - написал Алексей под фото.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Дорогой мой друг, красавчик", "Под эту песню можно выплясывать свою боль. Наша, украинская боль. Спасибо, Настя!", "Очень надеюсь что про развод с Настей просто слухи", "Вы разошлись?".

Напомним, Потап показал украинцам кадры, которые больше всего зацепили его после атаки по Киеву

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