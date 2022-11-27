Как пишет Politeka.net, Потап - известный украинский продюсер и исполнитель. Звезда еще до 24 февраля отправился в Испанию и долго не возвращался. Но знаменитость нашел в себе силы приехать обратно в Украину, хотя и прошло много времени. После этого Потап заявил, что он состоял все это время в теробороне. Не забывает Алексей и об Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами.

А в этот раз Потап фото, где он стоял на Майдане.

"Сегодня мы вспоминаем жертв Голодомора…. Какая многострадальная земля, какие невероятные и несгибаемые у нас люди …особенно это ощущается сейчас, когда идет война ….", - написал Потап.

Не все украинцы оценили публикацию продюсера, делясь комментариями:

"Мамкин гангстер вернулся в Украину?)", "О, а то чего оставил Испанскую Costy??? Все равно не верю тебе, Потап... Думал Украину сломают... и пятками накивал...", "Не забудь еще раз снять перед этими палачами штаны и извиниться…. а потом стоять на площади вроде бы ничего не произошло".

Напомним, певец, который довел Потапа до слез, показал украинцам будущих звезд сцены

Также Politeka сообщала, что Потап показал украинцам кадры, которые больше всего зацепили его после атаки по Киеву

А еще Politeka писала, что экс-жена Потапа устроила эффектную тренировку, мотивировав украинцев



