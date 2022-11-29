Як пише Politeka.net, Катя Осадча - відома українська телеведуча, яка одружена з Юрієм Горбуновим. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Осадча і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А цього разу Катя вирішила розповісти про хейтерів.
"Новий вид хейту. Від тих, хто за кордоном і працюють далеко від дому і бажають ніколи не відчути, що відчувають вони. Я вже починаю колекціонувати різновиди закидів", - сказала Катя.
"Значить моє дослідження хейту в моїх коментарях
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- якщо ти мовчиш - зрадник
- якщо не мовчиш - піаришся на війні", - написала Осадча.
Нагадаємо, Осадча поділилася враженнями після знайомства з Тайрою, яка побувала у полоні.
А ще Politeka повідомляла, що Осадча чесно розповіла про залаштування зйомок у Фінляндії.
Також Politeka писала, що Осадча жорстко поставила на місце українців, які хизуються життям за кордоном.