Як пише Politeka.net, Катя Осадча - відома українська телеведуча, яка одружена з Юрієм Горбуновим. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Осадча і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Катя вирішила розповісти про хейтерів.

"Новий вид хейту. Від тих, хто за кордоном і працюють далеко від дому і бажають ніколи не відчути, що відчувають вони. Я вже починаю колекціонувати різновиди закидів", - сказала Катя.

"Значить моє дослідження хейту в моїх коментарях

- якщо ти виїхав, навіть у відрядження – зрадник

- не виїхав - не розумієш біль тих, хто виїхав

- якщо ти працюєш – погано, адже як можна заробляти у такий час тим, що вмієш.

- не працюєш – теж погано, адже ти не підтримуєш економіку країни

- якщо ти мовчиш - зрадник

- якщо не мовчиш - піаришся на війні", - написала Осадча.

Нагадаємо, Осадча поділилася враженнями після знайомства з Тайрою, яка побувала у полоні.

А ще Politeka повідомляла, що Осадча чесно розповіла про залаштування зйомок у Фінляндії.

Також Politeka писала, що Осадча жорстко поставила на місце українців, які хизуються життям за кордоном.



