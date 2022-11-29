Как пишет Politeka.net, Катя Осадчая - известная украинская телеведущая, которая замужем за Юрием Горбуновым. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Осадчая и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз Катя решила рассказать о хейтерах.
"Новый вид хейта. От тех, кто за границей и работают далеко от дома и желают никогда не ощутить, что чувствуют они. Я уже начинаю коллекционировать разновидности закидов", - сказала Катя в сторис.
"Значит мое исследование хейта в моих комментариях
- если ты выехал, даже в командировку - предатель
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- не выехал - не понимаешь боль тех, кто выехал
- если ты работаешь - плохо, ведь как можно зарабатывать в такое время тем, что умеешь.
- не работаешь - тоже плохо, ведь ты не поддерживаешь экономику страны
- если ты молчишь - предатель
- если не молчишь - пиаришься на войне", - написала Осадчая.
Напомним, Осадчая поделилась впечатлениями после знакомства с Тайрой, которая побывала в плену
А еще Politeka сообщала, что Осадчая честно рассказала о закулисье съемок в Финляндии, фото
Также Politeka писала, что Осадчая жестко поставила на место украинцев, которые кичатся жизнью за границей