Катя Осадчая рассказала о новом виде хейтеров, поделившись с украинцами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Катя Осадчая - известная украинская телеведущая, которая замужем за Юрием Горбуновым. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Осадчая и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Катя решила рассказать о хейтерах.

"Новый вид хейта. От тех, кто за границей и работают далеко от дома и желают никогда не ощутить, что чувствуют они. Я уже начинаю коллекционировать разновидности закидов", - сказала Катя в сторис.

"Значит мое исследование хейта в моих комментариях

- если ты выехал, даже в командировку - предатель

- не выехал - не понимаешь боль тех, кто выехал

- если ты работаешь - плохо, ведь как можно зарабатывать в такое время тем, что умеешь.

- не работаешь - тоже плохо, ведь ты не поддерживаешь экономику страны

- если ты молчишь - предатель

- если не молчишь - пиаришься на войне", - написала Осадчая.

Напомним, Осадчая поделилась впечатлениями после знакомства с Тайрой, которая побывала в плену

А еще Politeka сообщала, что Осадчая честно рассказала о закулисье съемок в Финляндии, фото

Также Politeka писала, что Осадчая жестко поставила на место украинцев, которые кичатся жизнью за границей



