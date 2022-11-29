Співачка Ганна Трінчер розповіла про одужання, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Ганна Трінчер – відома українська співачка, блогер та актриса. Зірка стала популярною завдяки зйомкам у серіалі "Холостяк". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами.

А нещодавно Ганна розповіла про проблему з котом, яку нещодавно завела. У тварини був імунодефіцит.

"Вусик одужав! Цілий тиждень на нервах, сльози і від... Їздили на вихідних забирати його", - написала Трінчер, де позувала в автомобілі поряд із чоловіком Олександром Волошиним.

Після цього зірка показала, який хейт у свій бік отримала.

"Ніколи не розумію, як можна брати тварин із вулиці, а потім страждати через те, що у них повно хвороб. Ну вже не скаржтеся тоді", - написала фанатка Ганні.

"Як таке можна писати", - написала Трінчер у відповідь, поставивши смайлик зі сльозами.

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