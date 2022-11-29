Как пишет Politeka.net, Анна Тринчер - известная украинская певица, блогер и актриса. Звезда стала популярной благодаря съемкам в сериале "Холостяк". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками.

А недавно Анна рассказала о проблеме с котом, которого недавно завела. У животного был иммунодефицит.

"Усик выздоровел! Целую неделю на нервах, слезы и от... Ездили на выходных забирать его", - написала Тринчер, где позировала в автомобиле рядом с мужем Александром Волошиным.

После этого звезда показала, какой хейт в свою сторону получила.

"Никогда не понимаю, как можно брать животных с улицы, а потом страдать через то, что у них полно болезней. Ну уже не жалуйтесь тогда", - написала фанатка Анне.

"Как такое можно писать", - написала Тринчер в ответ, поставив смайлик со слезами.

Напомним, Тринчер через два месяца после свадьбы раскрыла секрет счастливых отношений

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