Як пише Politeka.net, Марина Боржемська – відома українська фітнес-тренер, яка є тренером "Зважені та щасливі". Не забуває зірка і про Інстаграм, де ділиться з фанатами всім цікавим та розповідає корисні поради. А цього разу зірка вирішила поговорити з фанатами, відповідаючи на їхні запитання.

"Що можна їсти, щоб узимку не одужувати?", - запитав фанат.

"Для того, щоб не набирати зайву вагу, потрібно налагодити баланс у харчуванні, чому я завжди навчаю у своїх марафонах. Ви повинні розуміти, що неконтрольоване споживання якихось продуктів призводить до ожиріння. Трансжири, фаст-фуди, солодощі, їжа швидкого приготування та інше - погано впливають на здоров'я організму в цілому. Чим чистіша ваша їжа, тим краще працює організм", - сказала Узєлкова у розгорнутій відповіді.

Нагадаємо, Боржемська із "Зважені та щасливі" висловилася, як їй тепер живеться без світла та зручностей

А ще Politeka повідомляла, що Боржемська зі "Зважені та щасливі" зізналася, як з дітьми від Узєлкова переживає блікаут.

Також Politeka писала, що Боржемська із "Зважені та щасливі" дала кілька рецептів ідеального сніданку.