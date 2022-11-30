Как пишет Politeka.net, Марина Боржемская - известная украинская фитнес-тренер, которая является тренером "Зважені та щасливі". Не забывает звезда и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным и рассказывает полезные советы. А в этот раз звезда решила поболтать с фанатами, отвечая на их вопросы.
"Что можно кушать, чтобы зимой не поправляться?", - спросил фанат.
"Для того, чтобы не набирать лишний вес, нужно наладить баланс в питании, чему я всегда учу в своих марафонах. Вы должны понимать, что неконтролируемое потребление каких либо продуктов приводит к ожирению. Трансжиры, фаст-фуды, сладости, еда быстрого приготовление и другое - плохо влияют на здоровье организма в целом. Чем чистее ваша еда, тем лучше работает организм", - сказала Узелкова в развернутом ответе.
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Напомним, Боржемская из "Зважені та щасливі" высказалась, как ей теперь живется без света и удобств
А еще Politeka сообщала, что Боржемская из "Зважені та щасливі" призналась, как с детьми от Узелкова переживает блекаут
Также Politeka писала, что Боржемская из "Зважені та щасливі" дала несколько рецептов идеального завтрака