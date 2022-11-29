Відомий український шоумен Володимир Дантес докладно розповів, чому розійшовся з Надією Дорофєєвою. Причини розлучення він зрозумів собі ще у лютому. У програмі "Розмова" артист Дантес вирішив детальніше розповісти про своє розлучення з Дорофєєвою та назвав головну причину.

За його словами, у якийсь момент Володимир Дантес зрозумів, що більшу частину свого життя приділяв дружині. Тоді він вирішив зайнятися собою та своєю кар'єрою. Коли вони обоє почали рости як особистості, зрозуміли, що вони мають мало спільного. Згодом вони дійшли того, що більше не люблять одне одного.

"Я відповів сам собі, що ми реально не любимо один одного. І тоді ти приймаєш рішення: "Давай, напевно, жити окремо". І ми думали місяць, типу дати час, але почалася повномасштабна війна, потім ще щось" , - розповів Володимир Дантес.

Він зазначив, що з Надією Дорофєєвою був з юного віку. Вони виросли і стали зовсім різними. Дантес розповів, що після лютого було багато інших проблем.

"Так, там є й інші проблеми, про які я точно не розповідатиму. Але до 1-2 лютого у мене ось така картинка, далі у мене картинка взагалі інша. І причини інші. Але це на совісті вже не моєї. І це не мені розповідати. У мене є свої образи, я пережив і злість, і ненависть. А зараз такий: "Ось я вирішив, хай так і буде"", - зазначив музикант.

Нагадаємо, Дантес похвалився ідилією з коханою Кацуріною та її маленьким синочком.

Як повідомляла Politeka, Дантес посміявся з Могилевської в київському метро.

Також Politeka писала, Дантес не зміг проігнорувати "зашквар" Ілона Маска і прийняв важливе рішення.