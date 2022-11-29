Известный украинский шоумен Владимир Дантес подробно рассказал, почему разошелся с Надей Дорофеевой. Причины развода он понял для себя еще в феврале. В программе "Розмова" артист Дантес решил более детально рассказать о своем разводе с Дорофеевой и назвал главную причину.

По его словам, в какой-то момент Владимир Дантес понял, что большую часть своей жизни уделял супруге. Тогда он решил заняться собой и своей карьерой. Когда они оба начали рости как личности, поняли, что у них мало общего. Со временем они пришли к тому, что больше не любят друг друга.

"Я ответил сас себе, что мы реально не любим друг друга. И тогда ты принимаешь решение: "Давай, наверное, жить по отдельности". И мы думали месяц, типа дать время, но началась полномасштабная война, потом еще что-то", — рассказал Владимир Дантес.

Он отметил, что с Надей Дорофеевой был с юного возраста. Они выросли и стали совершенно разными. Дантес рассказал, что после февраля было много других проблем.

"Да, там есть и другие проблемы, о которых я точно не буду рассказывать. Но до 1-2 февраля у меня вот такая картинка, дальше у меня картинка вообще другая. И причины другие. Но это на совести уже не моей. И это не мне рассказывать. У меня есть свои обиды, я пережил и злобу, и ненависть. А сейчас такой: "Вот я решил, пусть так и будет"", - отметил музыкант.

Напомним, Дантес похвастался идиллией с любимой Кацуриной и ее маленьким сынишкой.

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