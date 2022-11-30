Співачка Оля Полякова показала свій образ для виступу на грузинських "Танцях із зірками" та звернулася до українців.

Як пише Politeka.net , Оля Полякова – відома українська співачка. Зірка зараз виступає на грузинському проекті "Танці зі зірками". Після чергового ефіру Оля похвалилася своїм чином в Інстаграм та звернулася до українців. Поруч із Поляковою стояв її партнер Макс Єжов, який також був у національному грузинському костюмі.

"Танцювали вчора картулі! Це найнародніший, весільний танець, вважається найважчим, ми дуже намагалися, хотіли цим виступом висловити подяку та повагу Грузії! Як ви думаєте, у нас вийшло???", - написала Оля.

Фанати поставили понад дві тисячі лайків і написали коментарі:

"Оля, яка ж красуня", "У вас не може не вийти", "Все вийшло, ви молодці", "Так, неперевершені, супер", "Олечка, це дуже красиво, ви як лебідка пливли", "Ви круті! Ви неймовірні! Оля, яка постава, яка постава! Плавала паркетом, як лебідочка, а Максим - справжній грузин) Молодці!".

Нагадаємо, Полякова стала брюнеткою та зачарувала виконанням національного грузинського танцю

А ще Politeka повідомляла, що дочка Полякової після погроз покинути навчання в Лондоні раптово опинилася в Грузії .

Також Politeka писала, що Полякова влаштувала гарячі танці зі своїм партнером, опинившись нагору ногами



