Певица Оля Полякова показала свой образ для выступления на грузинских "Танцях з зірками", и обратилась к украинцам.

Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - известная украинская певица. Звезда сейчас выступает на грузинском проекте "Танці з зірками". После очередного эфира Оля похвасталась своим образом в Инстаграм и обратилась к украинцам. Рядом с Поляковой стоял ее партнер Макс Ежов, который также был в национальном грузинском костюме.

"Танцевали вчера картули! Это самый народный, свадебный танец, считается самым трудным, мы очень старались, хотели этим выступлением выразить благодарность и уважение Грузии! Как вы думаете у нас получилось???", - написала Оля.

Фанаты поставили более двух тысяч лайков и написали комментарии:

"Оля, какая же красотка", "У вас не может не выйти", "Все вышло, вы молодцы", "Да, непревзойденные, супер", "Олечка, это очень красиво, вы как лебедка плыли", "Вы крутые! Вы невероятны! Оля, какая осанка, какая осанка! Плавала по паркету, как лебедочка, а Максим – настоящий грузин) Молодцы!".

Напомним, Полякова стала брюнеткой и заворожила исполнением национального грузинского танца

А еще Politeka сообщала, что дочь Поляковой после угроз бросить учебу в Лондоне внезапно оказалась в Грузии

Также Politeka писала, что Полякова устроила горячие танцы со своим партнером, оказавшись вверх ногами



