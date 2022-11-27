Певица Оля Полякова показала, как танцевала со своим партнером Максом Ежовым, с которым пошла на грузинское шоу "Танці з зірками".

Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - известная украинская певица. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А недавно звезда решила пойти на грузинские "Танці з зірками" с партнером со своего балета Максом Ежовым, который в прошлом году пытался покорить сердце Златы Огневич. Не забывает Полякова и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

"Как это было", - подписала Оля кадры в своем сторис.

А до этого Полякова поделилась кадрами, где читала стихи.

"Петр Мага. Стихи из окопа. Ангела. Русская армия продолжает воевать с мирным населением, стариками и малыми…, не боятся Бога? Пусть боятся каждого украинца! Мы будем мстить им! Пусть боятся каждый день, ходят-вращаются, ложатся спать-боятся непроснуть! Все мы будем мстить вам черти проклятые!", - написала Полякова в блоге.

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