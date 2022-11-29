Дванадцять років тому Дмитро Танкович і Лілію Ребрик об'єднав в ефірі проект "Танцюють всі!", де вони були телеведучими.

Як повідомляє Politeka.net, телеведучий, продюсер, актор "Дизель Шоу" Дмитро Танкович - хрещений старшої доньки актриси та телеведучої Лілії Ребрик та хореографа Андрія Дикого - Діани. Крім того, їх поєднує спільна робота над проектами як на телебаченні, так і в театрі. На своїй сторінці в Інстаграм актриса показала, як вони готуються до нового виступу.

Телеведуча Лілія Ребрик поділилася милим фото, яке зробила у компанії свого кума – Дмитра Танковича, а також української актриси кіно та театру.

"Готуємо для вас нову порцію гумору, вже 2 грудня Жовтневий палац. Віримо, що ніхто і ніщо не заважатиме нашій запланованій теплій зустрічі", - підписала знаменитість їхнє спільне фото.

Крім того, Лілія Ребрик показала, як вона разом із Дмитром Танковичем вивчає на згадку текст, а потім вони вже разом репітують.

Варто зазначити, що дванадцять років тому Дмитро Танкович і Лілію Ребрик об'єднав в ефірі проект "Танцюють всі!", де вони були телеведучими. З того часу знаменитості встигли поріднитися і стати дуже близькими друзями.

Нагадаємо, що Ребрик поділилася, які ранкові ритуали допомагають їй триматися в смутні часи.

Як повідомляла Politeka, Ребрик з сумом згадала колишні часи, показавши події дворічної давності.

Також Politeka писала, що Лілія Ребрик показала свій розкішний заміський будинок під час негоди.