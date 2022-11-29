Двенадцать лет назад Дмитрия Танковича и Лилию Ребрик объединил в эфире проект "Танцюють всі!", где они были телеведущими.

Как сообщает Politeka.net, телеведущий, продюсер, актер "Дизель Шоу" Дмитрий Танкович - крестный старшей дочери актрисы и телеведущей Лилии Ребрик и хореографа Андрея Дикого - Дианы. Кроме того, их объединяет совместная работа над проектами, как на телевидении, так и в театре. На своей странице в Инстаграм актриса показала, как они вместе готовятся к новому выступлению.

Телеведущая Лилия Ребрик поделилась милым фото, которое сделала в компании своего кума - Дмитрия Танковича, а также украинской актрисы кино и театра.

"Готовим для вас новую порцию юмора, уже 2 декабря Жовтневий палац. Верим, что никто и ничто не станет мешать нашей запланированной теплой встрече", - подписала знаменитость их совместное фото.

Кроме того, Лилия Ребрик показала, как она вместе с Дмитрием Танковичем изучает на память текст, а потом они уже вместе репитируют.

Стоит отметить, что двенадцать лет назад Дмитрия Танковича и Лилию Ребрик объединил в эфире проект "Танцюють всі!", где они были телеведущими. С тех пор знаменитости успели породниться и стать очень близкими друзьями.

Напомним, что Ребрик поделилась, какие утренние ритуалы помогают ей держаться в смутные времена.

Как сообщала Politeka, Ребрик с грустью вспомнила о былых временах, показав события двухлетней давности.

Также Politeka писала, что Лилия Ребрик показала свой роскошний загородный дом во время непогоды.