Популярна актриса Шерон Стоун нещодавно розповіла, що проходить складний шлях – вона має пройти через чергову операцію і вона буде якийсь час недоступна в мережі. Тим не менш, за кілька тижнів Шерон вдалося здивувати фанатів кадрами.

«#GivingTuesday наближається, і в дусі благодійності я підтримую 24-годинний збір коштів hntorg, щоб зібрати 25 000 доларів для бездомних ветеранів, прийомних дітей та жінок, які зазнали домашнього насильства, для отримання необхідної стоматологічної допомоги. Я пишаюся тим, що член правління Homeless Not Toothless2» - поділилася Шерон.

Шанувальники були вражені:

Ти виглядаєш чудово; Право на життя; Дивно; Красуня Шерон 😍; Це завжди красиво 👍; Так красиво ❤️; Це завжди красиво 👍; Така краса 😍».

Також артистка показала уривок із нового фільму та засвітила, як виглядає без жодних уколів краси. Вона не стала приховувати зморшки та вікові зміни в цілому. Також вона постала у цікавій ролі, чим привернула увагу.

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