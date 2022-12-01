Популярная актриса Шэрон Стоун недавно рассказала, что проходит сложный путь – ей предстоит пройти через очередную операцию и она будет какое-то время недоступна в сети. Тем не менее, через пару недель Шэрон удалось изумить фанатов кадрами.

«#GivingTuesday приближается, и в духе благотворительности я поддерживаю 24-часовой сбор средств hntorg, чтобы собрать 25 000 долларов для бездомных ветеранов, приемных детей и женщин, подвергшихся домашнему насилию, для получения необходимой стоматологической помощи. Я горжусь тем, что являюсь членом правления Homeless Not Toothless2» - поделилась Шэрон.

Поклонники были впечатлены:

«Ты выглядишь чудесно; Право на жизнь; Удивительно; Красавица Шэрон 😍; Это всегда красиво 👍; Так красиво ❤️; Это всегда красиво 👍; Такая красота 😍».

Также артистка показала отрывок из нового фильма и засветила, как выглядит без всяких уколов красоты. Она не стала скрывать морщинки и возрастные изменения в целом. Также она предстала в интересной роли, чем привлекла внимание.

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