Популярная актриса Шэрон Стоун недавно рассказала, что проходит сложный путь – ей предстоит пройти через очередную операцию и она будет какое-то время недоступна в сети. Тем не менее, через пару недель Шэрон удалось изумить фанатов кадрами.
«#GivingTuesday приближается, и в духе благотворительности я поддерживаю 24-часовой сбор средств hntorg, чтобы собрать 25 000 долларов для бездомных ветеранов, приемных детей и женщин, подвергшихся домашнему насилию, для получения необходимой стоматологической помощи. Я горжусь тем, что являюсь членом правления Homeless Not Toothless2» - поделилась Шэрон.
Поклонники были впечатлены:
«Ты выглядишь чудесно; Право на жизнь; Удивительно; Красавица Шэрон 😍; Это всегда красиво 👍; Так красиво ❤️; Это всегда красиво 👍; Такая красота 😍».
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
"День бавовны": в россии серия масштабных пожаров, горят ТЭЦ, нефтебаза и не только
Поднимается черный столб дыма: новый мощный пожар полыхает в рф, пригнали пожарный поезд
Торговые центры в росии горят один за другим: "Буква Z на фасаде здания напоминает..."
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
Также артистка показала отрывок из нового фильма и засветила, как выглядит без всяких уколов красоты. Она не стала скрывать морщинки и возрастные изменения в целом. Также она предстала в интересной роли, чем привлекла внимание.
Напомним, Кароль смутила украинцев танцами в спортзале под загадочную песню.
Как сообщала Politeka, Кароль озадачила украинцев неловкими высказываниями о личной жизни.
Также Politeka писала, Кароль без макияжа и в домашней одежде решилась показать настоящую себя.