Маша Єфросиніна закликала українців не забувати брати з собою ліхтарик та вмикати його.

Як повідомляє Politeka.net, за даними патрульної поліції, аварії більш ніж у 2 рази сталися на пішохідних переходах через відсутність світла. Ступінь тяжкості травм постраждалих погіршився. Українська телеведуча Маша Єфросиніна у своїх Інстаграм-Сторізах попередила українців про небезпеку на дорогах.

Варто зазначити, що приблизно на 55% збільшилася кількість аварій із постраждалими. Якщо брати пішоходів, то вдвічі збільшились дорожні пригоди за участю пішоходів. Також більш ніж удвічі збільшилась їхня кількість на пішохідних переходах. Усього ж аварій із загиблими збільшилось у шість разів.

Маша Єфросиніна закликала українців не забувати брати з собою ліхтарик та вмикати його.

"Увімкни ліхтарик на телефоні, адже тебе не видно! Дуже прошу не втрачати пильності! Кількість ДТП та збиття пішоходів збільшується критично", - зазначила Маша Єфросиніна.

Варто зазначити, що щоб убезпечити себе, пішоходам радять одягати на себе або пришивати на одяг або сумку будь-який світловідбиваючий елемент. Таким чином вони стануть помітнішими на неосвітлених вулицях. А також включати ліхтарик.

Нагадаємо, Єфросиніна показала, в яких умовах доводиться працювати у Києві без світла.

Як повідомляла Politeka, Єфросиніна з Астаф'євою та Узєлковою не витримали після того, що відбувається на шоу в росії.

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