Маша Ефросинина призвала украинцев не забівать брать с собой фонарик и включать его.

Как сообщает Politeka.net, по данным патрульной полиции, аварии более чем в 2 раза стали случаться на пешеходных переходах из-за отсутствия света. Степень тяжести травм пострадавших ухудшилась. Украинская телеведущая Маша Ефросинина в своих Инстаграм-Сториз предупредила украинцев об опасности на дорогах.

Стоит отметить, что приблизительно на 55% увеличилось количество аварий с пострадавшими. Если брать пешеходов, то вдвое увеличились дорожные происшествия с участием пешеходов. Также более чем вдвое увеличилось их количество на пешеходных переходах. Всего же аварий с погибшими увеличилось в шесть раз.

Маша Ефросинина призвала украинцев не забівать брать с собой фонарик и включать его.

"Включи фонарик на телефоне, тебя не видно! Очень прошу не терять бдительность! Количество ДТП и сбития пешеходов увеличивается критически", - отметила Маша Ефросинина.

Стоит отметить, что чтобы обезопасить себя, пешеходам советуют одевать на себя или пришивать на одежду или сумку любой светоотражающий элемент. Таким образом они станут заметнее на неосвещенных улицах. А также включать фонарик.

Напомним, Ефросинина показала, в каких условиях приходится работать в Киеве без света.

Как сообщала Politeka, Ефросинина с Астафьевой и Узелковой не выдержали после происходящего на шоу в рф.

Также Politeka писала, Маша Ефросинина зацепила украинцев новым заявлением.