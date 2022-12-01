Емілі Ратаковські є всесвітньо відомою моделлю, яка навіть у повсякденності обирає надто відкриті вбрання. Завдяки своїй любові до занадто відкритих костюмів, Емілі отримує сотні компліментів в Інстаграм.
Однак такі переваги поділяють не всі – екс-чоловік Ратаковський заявив, що любов Емілі до постійних роздягнених фотосесій набридла йому. Більше того, він зраджував їй і не став це приховувати через кілька місяців сварки.
Ратаковськи виховує маленького сина одна, тому рідкісні кадри з малюком завжди привертають увагу:
«Гарно ♥️; Маля не хоче брати участь у цьому, лол; Піт записав це тобі?; У Скита вже є татуювання з цим дитячим ім'ям?; Вітаю ще одного тата 🤣; Ще одна дитина, з якою звертаються як із реквізитом; Щось у тобі змушує мене скуштувати».
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Раніше ми писали, відкриті та досить екзотичні фотосесії навіть стали нібито причиною її розлучення з чоловіком. Вона дізналася, що чоловік почав їй активно змінювати та засуджував через її любов до демонстрації тіла без одягу.
Емілі не стала коментувати такі заяви та розлучилася з чоловіком, залишившись разом із сином.
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