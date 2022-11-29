На кадрах син телеведучого Григорія Решетника бігає парковкою в милій шапочці з вушками, як у ведмедика.

Як повідомляє Politeka.net, зірка українського телебачення та незмінний ведучий романтичного реаліті-шоу "Холостяк" Григорій Решетник разом зі своєю дружиною Христиною виховують трьох синів. Багатодітний батько зняв на відео молодшого з хлопчиків – Сашка, та поділився зворушливими кадрами на своїй сторінці в Інстаграм.

На кадрах малюк бігає парковкою в милій шапочці з вушками, як у ведмедика. Щасливий Григорій Решетник розмовляє з хлопчиком та просить його помахати на камеру, але Сашенька не захотів цього робити. При цьому коли тато попросив показати мову на камеру, хлопчик відразу ж це зробив. А потім знову побіг у своїх справах.

"Наш Power Bank гарного настрою. Натхнення та посмішка вам у стрічку", - написав Григорій Решетник у підписі до відповідного відео.

Підписники телеведучого почали розчулюватися солодкому малюкові і не вперше відзначили, що він дуже схожий на свого знаменитого тата: "Копія татка", "Приємний позитивчик", "Чудовий хлопчик у тебе Гриша", "Гриша 2", "Який гарненький, солодкий" малюк!".

Нагадаємо, що ведучий "Холостяка" Решетник із дружиною поділилися кадрами з пологового будинку.

Як повідомляла Politeka, дружина Решетника не стримала емоцій через молодшого сина, якому виповнилося два роки.

Також Politeka писала, що сини Решетника приготували для мами милий сюрприз у день її народження.